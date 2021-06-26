Сборные Уэльса и Дании объявили составы

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26 Июня 2021, 17:44,
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После небольшой двухдневной паузы чемпионат Европы возвращается – стартует плей-офф турнира. Первую путёвку в четвертьфинал будут разыгрывать сборные Уэльса и Дании, которые начнут очную битву в 19:00 по московскому времени.
Сборная Уэльса с первых минут будет действовать в следующем составе: Уорд, Дэвис, Родон, Аллен, Ремзи, Бэйл, Мур, Коннор Робертс, Моррелл, Джеймс, Мепам.
Состав датской сборной, в свою очередь, выглядит таким образом: Шмейхель, Вестергор, Кьер, Меле, Кристенсен, Дилейни, Брайтвайт, Дольберг, Дамсгор, Стрюгер-Ларсен, Хёйбьерг.
Следить за развитием событий в матче Уэльс – Дания можно будет в подробной текстовой трансляции на LiveResult.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Дании, Сборная Уэльса