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Хьюлманд: «Я очень уважаю сборную Уэльса»

25 Июня 2021, 22:45,

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд пообщался с прессой перед матчем против Уэльса в рамках 1/8 финала чемпионата Европы.

«Я очень уважаю сборную Уэльса и всё, чего они достигли за последнее время, включая тот полуфинал в 2016 году. Вся страна поддерживает свою национальную команду, игроки бьются друг за друга.

Мы очень ждём этого матча после трёх сложных игр, надеюсь, что нам удастся сыграть в свой футбол», - цитирует наставника датской сборной пресс-служба УЕФА.

Сборная Дании встретится со сборной Уэльса завтра, 26 июня, начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Дании, Сборная Уэльса, Каспер Хьюлманд
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