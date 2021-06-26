Экс-игрок сборной Дании Бек: «Датчанам было тяжело в матче с Россией»

Бывший нападающий сборной Дании Майкл Бек дал комментарий по поводу прошлого и ближайшего матча команды.

- Вспомним матч против России, каким он вам показался?

- Если смотреть на счёт, может показаться, что матч был лёгким, но на деле это был действительно тяжёлый поединок. Россия была хорошо организована и неплохо играла, но игру решают эпизоды

- Вам действительно понравилась игра сборной России?

- В первом тайме Россия играла и правда очень хорошо.

- Какие ожидания от матча с Уэльсом?

- Я думаю, что сборная Дании с каждым матчем набирает форму, это хорошо заметно. Главное не думать ни о чём другом, кроме как о следующем матче, и тогда всё будет хорошо.

Сборные Дании и Уэльса начнут матч 1/8 финала Евро-2020 в 19:00 по московскому времени.