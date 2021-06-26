Экс-игрок сборной Дании Бек: «Датчанам было тяжело в матче с Россией»

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26 Июня 2021, 18:25,
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Бывший нападающий сборной Дании Майкл Бек дал комментарий по поводу прошлого и ближайшего матча команды.
- Вспомним матч против России, каким он вам показался?
- Если смотреть на счёт, может показаться, что матч был лёгким, но на деле это был действительно тяжёлый поединок. Россия была хорошо организована и неплохо играла, но игру решают эпизоды
- Вам действительно понравилась игра сборной России?
- В первом тайме Россия играла и правда очень хорошо.
- Какие ожидания от матча с Уэльсом?
- Я думаю, что сборная Дании с каждым матчем набирает форму, это хорошо заметно. Главное не думать ни о чём другом, кроме как о следующем матче, и тогда всё будет хорошо.
Сборные Дании и Уэльса начнут матч 1/8 финала Евро-2020 в 19:00 по московскому времени.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Дании