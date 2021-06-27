​Хьюлманд: «Любовь и поддержка общества дала сборной Дании крылья»

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27 Июня 2021, 10:54,
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Рулевой сборной Дании Каспер Хьюлманд заявил, что поддержка, которую команда получила после случая с Кристианом Эриксеном, поспособствовала результатам команды.
«Когда Кристиан Эриксен потерял сознание, для меня всё изменилось. Ситуация внезапно изменилась. После того эпизода мы нуждались в любви и поддержке общества. Это дало нам крылья», - высказался Хьюлманд в интервью после субботнего матча против Уэльса.
Напомним, сборная Дании разгромила Уэльс со счётом 4:0. В четвертьфинале чемпионата Европы команда Каспера Хьюлманда сыграет с победителем дуэли Голландия – Чехия.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Дании, Каспер Хьюлманд