​Защитник сборной Уэльса получил травму в игре с Данией

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26 Июня 2021, 19:47,
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В первом матче плей-офф Евро-2020 путёвку в четвертьфинал разыгрывают сборные Уэльса и Дании. Ближе к завершению первого тайма в составе валлийцев состоялась вынужденная замена. Травму получил защитник Коннор Робертс, которого пришлось менять на Неко Уильямса.
Следить за развитием событий в матче сборных Уэльса и Дании можно на страницах LiveResult в подробной текстовой трансляции. В первой половине игры датчанам удалось открыть счёт – точный удар со средней дистанции удался Касперу Дольбергу.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Уэльса, Коннор Робертс