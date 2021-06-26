​Защитник сборной Уэльса получил травму в игре с Данией

В первом матче плей-офф Евро-2020 путёвку в четвертьфинал разыгрывают сборные Уэльса и Дании. Ближе к завершению первого тайма в составе валлийцев состоялась вынужденная замена. Травму получил защитник Коннор Робертс, которого пришлось менять на Неко Уильямса.

Следить за развитием событий в матче сборных Уэльса и Дании можно на страницах LiveResult в подробной текстовой трансляции. В первой половине игры датчанам удалось открыть счёт – точный удар со средней дистанции удался Касперу Дольбергу.