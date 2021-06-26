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​Бэйл ушёл с интервью, услышав каверзный вопрос журналиста

26 Июня 2021, 21:38,

Сборная Уэльса провалила матч 1/8 финала чемпионата Европы, проиграв Дании с результатом 0:4. Лидер валлийской команды Гарет Бэйл ушёл с послематчевого интервью, услышав весьма каверзный вопрос журналиста. Вопрос заключался в том, завершает ли Бэйл свою карьеру в сборной Уэльса после этого матча. Об этом инциденте через свою страничку в «Твиттере» сообщил журналист NBC Sports Джо Принс-Райт.

Гарету Бэйлу в июле исполнится только 32 года. За сборную Уэльса он выступает на протяжении пятнадцати лет.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Гарет Бэйл, Сборная Уэльса
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