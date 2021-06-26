​Бэйл ушёл с интервью, услышав каверзный вопрос журналиста

Сборная Уэльса провалила матч 1/8 финала чемпионата Европы, проиграв Дании с результатом 0:4. Лидер валлийской команды Гарет Бэйл ушёл с послематчевого интервью, услышав весьма каверзный вопрос журналиста. Вопрос заключался в том, завершает ли Бэйл свою карьеру в сборной Уэльса после этого матча. Об этом инциденте через свою страничку в «Твиттере» сообщил журналист NBC Sports Джо Принс-Райт.

Гарету Бэйлу в июле исполнится только 32 года. За сборную Уэльса он выступает на протяжении пятнадцати лет.