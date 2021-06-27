Борис Игнатьев: «Солидности у сборной Италии я не увидел»

Футбольный эксперт Борис Игнатьев поделился мнением по поводу результатов первых матчей стадии плей-офф чемпионата Европы.

- Как вам Уэльс – Дания? Ожидали лёгкой победы датчан?

- Нет, конечно.

- Почему?

- В первые минут пятнадцать мне показалось, что будет приблизительно равная игра, и отдавать кому-то предпочтение я не мог, потому что сложно было сопоставить их игровой уровень, ведь Дания играла в одной группе, а Уэльс – в другой. Я внимательно следил за началом игры и вырисовывал себе картину, что представляет собой Дания, которая играла с нашей сборной на фоне имеющего в эти минуты игрового преимущества Уэльса. А дальше всё встало на своё место. Невнятная, безликая, разрозненная на куски игра Уэльса и цельная, солидная, выстроенная командная игра Дании. Каждый из её футболистов чётко представлял, что ему необходимо делать, чтобы на определенных участках в определённое время заиметь преимущество, и как его развивать. Все закончилось не так, как я предполагал в первые минуты, а как дальше выстраивала себя датская сборная, подтвердив, в который раз, свой уровень, когда в её составе есть ряд игроков, и она подчинена законам и идеям, тренеров.

- Что касается второй пары дня, почему у итальянцев получилась такая вымученная победа над Австрией?

- Мне вообще показалось, что на фоне игры австрийцев соперник показал кусковой футбол. Ребята старались, хотели себя проявить. Понятно, что у них хороший коллектив, заряженный конкретными целями. Они понимают свои задачи. Но солидности я не увидел. Кроме желания и огромного старания. Они не знали, за счёт чего выигрывать. В конечном итоге итальянцы добились преимущества за счет целеустремленности и огромного желания, которое проявляется в большом количестве матчей, которые они проводят без поражений. Думаю, следующий матч они будут играть в таком же русле.

- Так что же с ними произошло?

- Здесь произошло то, что часто бывает, когда команды выходят в плей-офф и там вступают свои законы. Они выражаются в том, что если ты допустил ошибку, то остаёшься за бортом турнира. У итальянцев в этом плане не всё получалось. Они боялись допустить роковую ошибку, и это превалировало над всем тем, что они показывали в группе, когда они создали определённый образ хорошо отбученной и подготовленной команды.

- Можно ли сказать, что победу Италии принесла глубина скамейки?

- Конечно. Я был удивлён. Дело в том, что у них пять нападающих, один лучше другого. Казалось бы, что лучше тех трёх форвардов, которые играли в первом тайме, не бывает. А там вышли совсем иные по атакующему амплуа игроки. Кьеза проявил себя мощным и динамичным форвардом, чего нельзя сказать о наших футболистах. Если у нас кто-то и выходит на замену, то это всё одно и то же и никаких кроссвордов сопернику решать не приходится. А здесь вышли новые люди и показали совершенно другой футбол. Защитникам пришлось искать варианты противоборства и делать всё возможное, чтобы не допустить ошибок в момент первых минут знакомства с этими оппонентами.

- Во втором тайме Австрия прибавила и даже превзошла итальянцев по числу ударов по воротам. Арнаутович даже забил из офсайда. Второй тайм удивил?

- Удивил размах игровых действий австрийцев. Они выигрывали много единоборств. А итальянцы мне не понравились. Хотя надо отдать им должное, они идут дальше, а австрийцы едут домой.

- В матче Бельгия – Португалия на чьей стороне ваши симпатии?

- На стороне Бельгии. Если говорить примитивно, португальцы играют на безоблачном уровне. Когда им всё дается – они мастера. Они хорошо технически образованы. С точки зрения тактики они хорошо подкованы. Но им не хватает мощи, запаса атлетизма на фоне команд, которым они уступали, как немецкой сборной. Немцы больше выигрывали нейтральных игровых эпизодов. У бельгийцев в этом будет преимущество. Они не уступят и в образовательном уровне, и в мощи игроков, как Лукаку. У Португалии таких футболистов нет. Кто-то может сказать о Ронадлу, но игрок он другого плана. Запас атлетизма в общекомандном плане выше у бельгийцев. Я буду болеть за них.

- Какие ожидания от матча Голландия – Чехия?

- Голландцы добьются преимущества. Их класс гораздо выше, чем чешских футболистов.

Елена Григорьевская