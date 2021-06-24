Главные разочарования группового этапа Евро

Завершился групповой этап чемпионата Европы, и можно подвести его итоги. В частности, можно назвать тех, кто разочаровал всех на первом этапе. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет свой антирейтинг.

Сборная Турции

Турецкая сборная – это, пожалуй, главное разочарование на уровне целой команды. Накануне старта подопечных Шенола Гюнеша называли «тёмной лошадкой» и ждали от них сюрпризов. По именам состав у турок был очень сильным – тут и три чемпиона Франции в составе «Лилля», лидер «Милана», представители «Лестера», «Ливерпуля» и «Ювентуса». Однако на выходе команды из всего этого не получилось. Сборная Турции выглядела абсолютными статистами на турнире. Если поражение от итальянцев в матче открытия в Риме ещё можно было оправдать, то вот беспомощность в поединках против Уэльса и Швейцарии стала неприятным сюрпризом.

Атакующая линия Англии

Сборная Англии заняла первое место в группе, не пропустила ни одного гола, обыграв в том числе вице-чемпионов мира хорватов. Тем не менее насколько монолитной выглядела оборонительная линия, настолько же ужасающей – атакующая. За три матча англичане в створ нанесли, по разным оценкам, то ли 5, то ли 6 ударов. Это как-то совсем несерьёзно. Гарри Кейна вообще не видно, Фил Фоден выделяется лишь своей причёской, а Джейдон Санчо просто пропал на скамейке запасных. На фоне всех выделяется лишь Рахим Стерлинг, но и от него хочется видеть большего.

Бруну Фернандеш

Португальский волшебник восхищал всех в минувшем сезоне своей игрой за «Манчестер Юнайтед». Фернандеш много забивал, много отдавал, причём некоторые его передачи претендовали на гениальность. Многие ждали повторения его трюков в составе сборной команды, но пока он не показывает ровном счётом ничего. Заключительный матч группового этапа Фернандеш и вовсе провёл в запасе. Очень хочется верить, что в плей-офф игра полузащитника изменится. Хочется увидеть немного волшебства от Фернандеша.

Альваро Мората

Луис Энрике выбрал форварда «Ювентуса» в качестве основного нападающего, но эта ставка проваливается. Пока что Мората откровенно разочаровывает. Нападающий умудрился запороть целую охапку голевых моментов, из-за чего испанцы стали лишь вторыми в группе. Один гол на групповом этапе при том количестве шансов, которые у него были, это мизер. С такой реализацией своего главного нападающего испанцам будет сложно на что-то рассчитывать.

Руслан Малиновский

Украинец провёл роскошный сезон в составе «Аталанты», и его называли одним из лучших игроков Серии А. Малиновский в составе клуба из Бергамо и забивал, и отдавал голевые передачи. Казалось, что в сборной Украины он должен был быть лидером, который будет тащить команду вперёд. К сожалению, пока мы видим лишь тень Малиновского. За весь групповой этап он записал на свой счёт лишь один голевой пас – и то был навес со штрафного. Как-то пока маловато будет. Посмотрим, сможет ли Малиновский показать себя в плей-офф.

Андрей Центров