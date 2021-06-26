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​Бэйл: «Мы опустошены»

26 Июня 2021, 22:24,

Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл сказал несколько слов после вылета команды с чемпионата Европы. Как известно, валлийцы в 1/8 финала турнира проиграли Дании с крупным результатом 0:4.

«Разумеется, мы все опустошены. Я думаю, мы хорошо играли первые 20-25 минут первого тайма. Мы полностью контролировали игру, создавали моменты. Теперь нам нужно извлечь из этого урок», - слова Бэйла приводятся на страницах официального сайта УЕФА.

Ранее сообщалось, что после вопроса журналиста о возможном завершении карьеры в сборной Уэльса после такого матча Бэйл ушёл с интервью.  

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Гарет Бэйл, Сборная Уэльса
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