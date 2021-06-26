​Бэйл: «Мы опустошены»

Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл сказал несколько слов после вылета команды с чемпионата Европы. Как известно, валлийцы в 1/8 финала турнира проиграли Дании с крупным результатом 0:4.

«Разумеется, мы все опустошены. Я думаю, мы хорошо играли первые 20-25 минут первого тайма. Мы полностью контролировали игру, создавали моменты. Теперь нам нужно извлечь из этого урок», - слова Бэйла приводятся на страницах официального сайта УЕФА.

Ранее сообщалось, что после вопроса журналиста о возможном завершении карьеры в сборной Уэльса после такого матча Бэйл ушёл с интервью.