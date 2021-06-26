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Самедов оценил шансы в матче Уэльс - Дания

26 Июня 2021, 09:59,

Экс-футболист «Спартака», «Локомотива» и сборной России Александр Самедов поделился мнением о предстоящем поединке национальных команд Уэльса и Дании в плей-офф чемпионата Европы-2020.

«К этому матчу сборные подойдут максимально аккуратно, права на ошибку нет. Будут играть две равные команды, нам стоит ожидать интересной игры. Фаворита нет, шансы 50 на 50», - приводит слова Александра издание «Спорт-экспресс».

Матч Уэльс - Дания пройдет в Амстердаме сегодня, 26 июня. Начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию встречи организует Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александр Самедов, Сборная Дании, Сборная Уэльса
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