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​Тренер Дании Хьюлманд: «Трудно поверить в реальность происходящего»

27 Июня 2021, 00:16,

Рулевой сборной Дании Каспер Хьюлманд дал комментарий после выхода команды в четвертьфинал Евро-2020. В 1/8 финала датчане разгромили Уэльс с крупным счётом 4:0.

«Сложно поверить в реальность происходящего. Я восхищаюсь парнями и фактом, что мы продолжаем бороться. Неважно кто выходит на поле, все играют очень хорошо. Эти парни - настоящие войны», - слова Хьюлманда приводит пресс-служба УЕФА посредством официального сайта.

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Дании сыграет либо с Голландией, либо с Чехией. Эти команды свой матч 1/8 финала проведут в воскресенье.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

 

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Дании, Каспер Хьюлманд
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