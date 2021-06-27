​Тренер Дании Хьюлманд: «Трудно поверить в реальность происходящего»

Рулевой сборной Дании Каспер Хьюлманд дал комментарий после выхода команды в четвертьфинал Евро-2020. В 1/8 финала датчане разгромили Уэльс с крупным счётом 4:0.

«Сложно поверить в реальность происходящего. Я восхищаюсь парнями и фактом, что мы продолжаем бороться. Неважно кто выходит на поле, все играют очень хорошо. Эти парни - настоящие войны», - слова Хьюлманда приводит пресс-служба УЕФА посредством официального сайта.

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Дании сыграет либо с Голландией, либо с Чехией. Эти команды свой матч 1/8 финала проведут в воскресенье.