​Тренер Уэльса Пэйдж: «Нам очень больно»

Наставник сборной Уэльса Роб Пэйдж сказал несколько слов после вылета команды с чемпионата Европы.

Напомним, сборная Уэльса в субботу в 1/8 финала Евро-2020 проиграла Дании с крупным счётом 0:4.

«Второй гол в самом начале второго тайма изменил ход игры. Мы все разочарованы, нам очень больно. Мы не хотели, чтобы наши болельщики видели такой результат», - приводятся слова Пэйджа на официальном сайте УЕФА.

При этом рулевой валлийской национальной команды назвал результат команды на турнире в виде выхода в плей-офф большим достижением.