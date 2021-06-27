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​Тренер Уэльса Пэйдж: «Нам очень больно»

27 Июня 2021, 00:10,

Наставник сборной Уэльса Роб Пэйдж сказал несколько слов после вылета команды с чемпионата Европы.

Напомним, сборная Уэльса в субботу в 1/8 финала Евро-2020 проиграла Дании с крупным счётом 0:4.

«Второй гол в самом начале второго тайма изменил ход игры. Мы все разочарованы, нам очень больно. Мы не хотели, чтобы наши болельщики видели такой результат», - приводятся слова Пэйджа на официальном сайте УЕФА.

При этом рулевой валлийской национальной команды назвал результат команды на турнире в виде выхода в плей-офф большим достижением.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Уэльса, Роб Пэйдж
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