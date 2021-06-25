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​Фан-зона в «Лужниках» снова открывается, но пойти туда смогут не все

25 Июня 2021, 14:16,

С субботы, 26 июня, фан-зона в «Лужниках» снова открывает свои двери. Впрочем, пойти туда для просмотра матчей Евро-2020 смогут не все желающие. Власти решили открыть доступ в фан-зону только по специальным QR-кодам. Его будут получать люди, которые имеют защиту от коронавирусной инфекции. Речь идёт о людях, которые привились от COVID-19 или имеют отрицательный ПЦР-тест. Также получить код смогут те, кто переболел коронавирусом в последние шесть месяцев.

Отметим, что в субботу пройдут первые матчи 1/8 финала чемпионата Европы.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лужники
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Комментарии (2)
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ILLNAT
25 Июня 2021, 14:33

В России такое не пройдет.В России людям не знакомо такое понятие,как социальная ответственность,уважение к ближнему.Наклепают поддельных QR кодов,накупят левых сертификатов и попрутся заражать людей.Да и организаторы таких мероприятий за небольшую взятку пустят хоть черта.Вообщем,идея хорошая,но не для России.

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overkill666
25 Июня 2021, 15:27

да тут в другом проблема. есть всего полторы вакцины ,которые не работают. остальные худо-бедно рабочие вакцины - за каким то хреном в России запрещены (политика), и даже если все припрутся с настоящими КуАрами и привитые - все равно перезаражются... Россия - страна абсурдов (((

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