​Фан-зона в «Лужниках» снова открывается, но пойти туда смогут не все

С субботы, 26 июня, фан-зона в «Лужниках» снова открывает свои двери. Впрочем, пойти туда для просмотра матчей Евро-2020 смогут не все желающие. Власти решили открыть доступ в фан-зону только по специальным QR-кодам. Его будут получать люди, которые имеют защиту от коронавирусной инфекции. Речь идёт о людях, которые привились от COVID-19 или имеют отрицательный ПЦР-тест. Также получить код смогут те, кто переболел коронавирусом в последние шесть месяцев.

Отметим, что в субботу пройдут первые матчи 1/8 финала чемпионата Европы.