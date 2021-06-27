Дания разогналась после разгрома России и может стать главной сенсацией Евро

Сборная Дании во втором матче подряд на чемпионате Европы забила четыре гола. Скандинавская команда явно набрала форму и может теперь далеко пойти. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» восхищается сборной Дании.

Чемпионат Европы славится тем, что почти на каждом турнире бывает какая-то команда-сенсация, команда-выскочка, которая вдруг вырывается так далеко, как он неё никто не ожидал. Пять лет назад таковым был Уэльс, в 2008-м – Россия с Турцией, в 2004-м – Греция, которая и вовсе выиграла Евро. Если копнуть историю, то можно вспомнить и финалиста Евро-96 сборную Чехии, и победителя турнира в 1992-м – Данию.

По итогам группового этапа нынешнего Евро сложно было предсказать, какая команда может удивить. Ни одна из сборных второго эшелона не показала какого-то футбола, который можно было высокого оценить. Понравились шведы, но всё же сложно их представить в полуфинале.

Первый же матч плей-офф показал сборную, на которую никто не ставил, но которая может далеко зайти. Датчане явно разогнались, и сейчас не очень понятно, где их лимит. Скандинавы во втором подряд матче на Евро забили четыре гола. Навскидку сложно вспомнить, кто последним добивался такого же результата. Что важнее, датчане ведь наколотили голов в матчах, которые решали их судьбу. С Россией Дания боролась за место в плей-офф, а теперь и вовсе боролась за выход в четвертьфинал. Это всё же не наколотить аутсайдеру в ничего не значащем поединке.

Наблюдая за сборной Дании, видишь, что здесь построена настоящая команда. Каждый футболист понимает свой манёвр, и все действия здесь довольно отточенные. Поразительно, что команда потеряла своего лучшего футболиста Кристиана Эриксена, но на уровне футбола это ничуть не сказалось. Сборная Дании явно не делала ставку на индивидуальные качества своего лидера. Вот и в 1/8 Дольбергу пришлось заменить выбывшего Поульсена, и он сразу же отметился дублем.

Из футболистов, конечно, выделяется правый латераль Йоаким Меле. Прямо видно, что это игрок, с которым поработал Джампьеро Гасперини. Меле и тактически подкован, и физически прекрасно подготовлен. 24-летний датчанин уже очень скоро может оказаться в большой команде. Пьер-Эмиль Хёйбьерг тоже ярко себя проявляет, не зря его потенциал высоко оценивал ещё Хосеп Гвардиола, работая в «Баварии».

Сборная Дании явно набирает в кондициях. На самом деле скандинавы хорошо выглядели в матчах с финнами и с бельгийцами, но теперь команда прямо летит, и это заметно. Вдобавок к этому у датчан хорошая сетка, что позволяет мечтать о том, что четвертьфинал – не предел. В следующей стадии скандинавов ждёт победитель пары Голландия – Чехия. При всём уважении к обеим командам шансы у датчан уж точно будут. А дальше, если помечтать, то в полуфинале соперником может быть кто-то из четвёрки Швеция/Украина – Англия/Германия. Просто не будет, но всё же это не Франция, не Бельгия, не Италия, которые, наверное, пока выглядят главными фаворитами.

В общем, сборная Дании имеет все шансы далеко зайти и стать открытием нынешнего Евро. Конечно, вряд ли скандинавы повторят успех 1992 года. Однако даже попадание в четвёрку будет прекрасным результатом, и, кажется, у датчан есть всё, чтобы этого добиться.

Андрей Центров