Что ждать от Уэльса в матче с Данией в 1/8 финала Евро-2020

Сборная Уэльса вышла в плей-офф чемпионата Европы, хотя многие эксперты предрекали «драконам» только третье место в группе. Команда за пару месяцев до стартового матча лишилась главного тренера – экс-лидер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз попал под следствие после неприятного инцидента с избиением женщины. Гарет Бэйл, рассчитывающий уйти из футбола по окончании турнира, не забивал на Евро-2020, но дважды ассистировал партнёрам. Гарет – прирождённый лидер, который уверенной поступью ведёт «драконов» к медалям. Сборная Уэльса – одна из самых сплочённых команд на чемпионате Европы. «Драконы» не имеют ярко выраженных звёзд, помимо Бэйла, однако вокруг него строится буквально всё – в отсутствие Гиггза именно Гарет стал вожаком, к которому прислушиваются (более 170 матчей в Примере говорят о многом). На стадии плей-офф сборной Уэльса предстоит серьёзный экзамен – команда померится силами с датчанами, готовящимися к игре с «красно-зелёными» в приподнятом настроении после разгрома россиян.

Главное разочарование

Этан Ампаду приехал на Евро-2020 в статусе игрока «Челси» – его арендный контракт с «Шеффилд Юнайтед» подошёл к концу. Уроженец Англии не помог «клинкам» в битве за сохранение места в элитном дивизионе, поэтому хотел привести в порядок настроение в расположении сборной. Ампаду находится в структуре «Челси» 4 года, но за это время он вышел на поле всего раз. Ампаду – профильный центральный защитник, но в силу кадрового дефицита и тренерских решений он может закрыть зону опорного хавбека. Валлиец поучаствовал в трёх матчах сборной Уэльса на Евро-2020, но в играх со швейцарцами и турками он выходил исключительно на замену. Роберт Пейдж позволил некогда длинноволосому валлийцу попробовать силы в стартовой обойме в игре с Италией, но Этан увидел перед собой красную карточку на 55-й минуте. Фол был очень грубым – Ампаду наступил на ногу Бернардески, вынудив итальянца схватиться за лицо. В итоге, валлиец пропустит игру серии плей-офф против датчан. Руководство «Челси» ждёт от Ампаду большего – недавний юниор «Эксетера» никак не может убедить основного работодателя в собственной профессиональной пригодности.

Кто из запасных мог бы усилить сборную Уэльса?

Если говорить о групповой стадии, то в глаза сразу бросается фамилия Тайлера Робертса, который провёл неплохой сезон в «Лидсе» (4 очка по системе «гол+пас» и 9 место в чемпионате Англии) и заслужил продление контракта с «павлинами» в преддверии Евро-2020. Робертс часто применяет дриблинг, действует нестандартно, ловко подставляется под фолы (его постоянно сбивают с ног во время движения) и редко играет на перехватах. Робертс – подвижный и быстрый форвард, исполнявший обязанности атакующего полузащитника время от времени. Тайлер, скорее всего, получит игровое время в плей-офф. Помните Джонатана Уильямса? Хавбек проходил просмотр в «Луче» из Владивостока, но не подошёл команде ФНЛ. Атакующий полузащитник из «Кардиффа» обладает хорошим первым пасом, регулярно играет за счёт длинных диагональных передач и хорошо отбирает мяч. 27-летний Уильямс в прошлом сезоне провёл всего 9 матчей в Чемпионшипе за «ласточек» в силу различных причин и отправился на Евро-2020 в статусе свободного агента.

Пейдж применял тактику 4-1-4-1 до игры с Италией

Наставник сборной Уэльса решил наступать на швейцарцев и турок с четырьмя защитниками в линию, однако в последнем туре групповой стадии захотел запутать хвалёную атаку сборной Италии. Тактика с тремя центральными защитниками была обусловлена желанием закрывать персонально каждого из трёх нападающих «скуадра адзурра». Возле Белотти постоянно тёрся Родон – самый центральный из всех защитников, за Бернардески присматривал Гантер (оба являются правшами), а Ампаду пытался нейтрализовать Кьезу. Налицо тактический просчёт Пейджа – он оголил тылы в средней линии, насытив предпоследний рубеж обороны, что вылилось в ряд быстрых атак итальянской дружины. Скорее всего, валлиец не рискнёт выставлять против контратакующей датской сборной трио в защите.

Лучший матч

Сборная Уэльса провела лучший поединок на чемпионате Европы против команды Шенола Гюнеша. Во-первых, «драконы» нанесли 7 ударов в створ ворот Чакыра. Во-вторых, валлийцы не пропустили ни одного мяча – оборона сработала мастерски. В-третьих, «драконы» во многом благодаря этой победе шагнули в плей-офф – 3 очка в игре с прямым конкурентом решают очень многое при итоговом подсчёте баллов. В-четвёртых, валлийцы раскрепостились и не стали зажиматься в игре со сборной Италии – Бэйл и его партнёры шли в атаку, не опасаясь пропущенных мячей. Подопечные Пейджа до поры до времени били команду Роберто Манчини её же ключом, но класс побил порядок, как говорится в известной поговорке.

Георгий АРТМЕЛАДЗЕ