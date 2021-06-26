​Комментатор Стогниенко прокомментировал свою ошибку с именем Бэйла

Комментатор Владимир Стогниенко дал комментарий по поводу своей ошибки в прямом эфире. Во время работы на матче Уэльс – Дания Стогниенко несколько раз назвал Гарета Бэйла Кристианом, будто бы путая валлийского футболиста с известным актёром.

«Ну ок, ок. Затупил слегка. Хотя прикольно», - написал Стогниенко на своей страничке в «Твиттере» во время перерыва матча.

Следить за вторым таймом поединка между сборными Уэльса и Дании можно на страницах LiveResult в текстовой трансляции.