​Комментатор Стогниенко прокомментировал свою ошибку с именем Бэйла

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26 Июня 2021, 20:31,
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Комментатор Владимир Стогниенко дал комментарий по поводу своей ошибки в прямом эфире. Во время работы на матче Уэльс – Дания Стогниенко несколько раз назвал Гарета Бэйла Кристианом, будто бы путая валлийского футболиста с известным актёром.
«Ну ок, ок. Затупил слегка. Хотя прикольно», - написал Стогниенко на своей страничке в «Твиттере» во время перерыва матча.
Следить за вторым таймом поединка между сборными Уэльса и Дании можно на страницах LiveResult в текстовой трансляции.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Гарет Бэйл, Владимир Стогниенко