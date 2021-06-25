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Бэйл: «Наши молодые футболисты здорово справляются с давлением»

25 Июня 2021, 23:29,

Валлийский нападающий Гарет Бэйл поделился ожиданиями от матча против сборной Дании.

«У нас было некоторое время, чтобы восстановиться к матчу со сборной Дании, это хорошо. Мы проделали огромную работу на тренировках и готовы к игре.

Мы знаем, что у Дании отличная и очень организованная команда. Надеюсь, что нам удастся сыграть в свою игру. Мы любим футбол именно за такие матчи.

Молодые футболисты в нашей команде? Мы все знали, на что они способны, иначе их бы не было в команде. Парни здорово справились с таким давлением, я уверен, что с каждым матчем они будут всё увереннее и увереннее», - цитирует Бэйла пресс-служба УЕФА.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Гарет Бэйл, Сборная Уэльса
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