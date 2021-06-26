Здесь могла быть сборная России: Дания уверенно переиграла Уэльс и шагнула в четвертьфинал Евро-2020

В первом матче 1/8 финала чемпионата Европы Уэльс сыграл против сборной Дании.

Самая слабая по именам пара 1/8 финала Евро-2020 открывала плей-офф турнира. Нижняя часть сетки вообще получилась довольно проходной, а отдельной строкой идёт пара Уэльс – Дания. Валлийцы победили только турков, безобразно проведших Евро-2020, и однажды сыграли вничью. Датчане вообще набрали всего три очка, разгромив лишь «печально известную» сборную России.

Однако в глазах букмекеров явным фаворитом первой пары 1/8 финала чемпионата Европы были именно датчане. Видимо, впечатлили общественность 4:1 против России. Хёйбьерг, Меле, Дамсгор, Кьяер и Кристенсен в отличной форме, желание играть за себя и за Эриксена добавляет эмоций. В старте Уэльса естественно появились главные звёзды – Бэйл, Аллен, Дэвис, Ремзи, и даже первые 10 минут держали равную игру с датчанами.

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Много владели мячом валлийцы, Гарет Бэйл пытался острыми передачами грузить мяч через центр и фланги. Молодой Джеймс хорошо двигался, прорываясь на ударные позиции, но завершающая стадия не получалась. Датчане посмотрели на всё это стороны, спокойно оценили ситуацию и стали инициативу перехватывать. По флангам активнейшим образом летали Меле и Стрюгер-Ларсен, через центр прорывался Хёйбьерг. Незаметно игра целиком перешла на половину поля Уэльса.

Так же незаметно пришёл и гол номинальных гостей. Дамсгор протолкнул мяч на Дольберга, Каспер воспользовался свободой у дуги штрафной площади и классно закрутил под дальнюю штангу. Запоздалый подкат Мефама и эпичный броско Уорда не спасли – 0:1. Тут же мог влетать второй мяч от Дольберга. После прострела Меле на ближнем углу вратарской Каспер сыграл внешней стороной стопы, попав аккурат в выскочившего Уорда.

Сборная Уэльса же абсолютно ничем не отвечала. Да, боролись, бодались, подходить к воротам пытались. Безуспешно, датчане спокойно сдерживали валлийцев. Из неприятных новостей ещё подоспела травма Коннора Робертса, заменил которого молодой защитник «Ливерпуля» Неко Уильямс. Именно он и придумал второй гол для датчан. Прострел Брайтвайта был не самым опасным, но Неко неудачно выбил мяч на Дольберга. Каспер тут же сориентировался и поразил ближний для себя угол.

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На этом, собственно, игра и закончилась. Уэльсу отдали мяч, но валлийцы не знали, что с ним делать. А когда огрызались датчане, получалось опасно. Так Матиас Йенсен дальним ударом чуть не ввинтил третий мяч в ворота Уорда. Датчане смотрелись гораздо солиднее, пережили пару неприятных минут, пока Кьяер лежал на газоне после небольшого повреждения, но закрыли их третьим голом. Вновь отличился Меле, принявший диагональ всё того же Йенсена, переложивший мяч под удобную ногу и чётко пробивший под штангу. А на 90-й минуте Меле ещё и "удалил" Гарри Уилсона, получив от него удар сзади по ногам. В событийное компенсированное время уместился ещё и эффектный гол Брайтвайта, сначала отменённый из-за офсайда, а после долгого просмотра повторов - одобренный главным арбитром. 0:4 в итоге.

Эх, а сыграй сборная России вничью со сборной Дании, сегодня против Уэльса играла бы команда Черчесова. Но оставим мечты. «Датский динамит» уверенно разобрался и с Россией, и с Уэльсом в 1/8 Евро-2020. И даже в четвертьфинале сборная Дании не смотрится аутсайдером.