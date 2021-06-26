Здесь могла быть сборная России: Дания уверенно переиграла Уэльс и шагнула в четвертьфинал Евро-2020

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26 Июня 2021, 20:55,
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В первом матче 1/8 финала чемпионата Европы Уэльс сыграл против сборной Дании.
|27' Дольберг Каспер (0:1)
|48' Дольберг Каспер (0:2)
|88' Меле Йоаким (0:3)
|90' Брайтвайт Мартин (0:4)
Самая слабая по именам пара 1/8 финала Евро-2020 открывала плей-офф турнира. Нижняя часть сетки вообще получилась довольно проходной, а отдельной строкой идёт пара Уэльс – Дания. Валлийцы победили только турков, безобразно проведших Евро-2020, и однажды сыграли вничью. Датчане вообще набрали всего три очка, разгромив лишь «печально известную» сборную России.
Однако в глазах букмекеров явным фаворитом первой пары 1/8 финала чемпионата Европы были именно датчане. Видимо, впечатлили общественность 4:1 против России. Хёйбьерг, Меле, Дамсгор, Кьяер и Кристенсен в отличной форме, желание играть за себя и за Эриксена добавляет эмоций. В старте Уэльса естественно появились главные звёзды – Бэйл, Аллен, Дэвис, Ремзи, и даже первые 10 минут держали равную игру с датчанами.
Много владели мячом валлийцы, Гарет Бэйл пытался острыми передачами грузить мяч через центр и фланги. Молодой Джеймс хорошо двигался, прорываясь на ударные позиции, но завершающая стадия не получалась. Датчане посмотрели на всё это стороны, спокойно оценили ситуацию и стали инициативу перехватывать. По флангам активнейшим образом летали Меле и Стрюгер-Ларсен, через центр прорывался Хёйбьерг. Незаметно игра целиком перешла на половину поля Уэльса.
Так же незаметно пришёл и гол номинальных гостей. Дамсгор протолкнул мяч на Дольберга, Каспер воспользовался свободой у дуги штрафной площади и классно закрутил под дальнюю штангу. Запоздалый подкат Мефама и эпичный броско Уорда не спасли – 0:1. Тут же мог влетать второй мяч от Дольберга. После прострела Меле на ближнем углу вратарской Каспер сыграл внешней стороной стопы, попав аккурат в выскочившего Уорда.
Сборная Уэльса же абсолютно ничем не отвечала. Да, боролись, бодались, подходить к воротам пытались. Безуспешно, датчане спокойно сдерживали валлийцев. Из неприятных новостей ещё подоспела травма Коннора Робертса, заменил которого молодой защитник «Ливерпуля» Неко Уильямс. Именно он и придумал второй гол для датчан. Прострел Брайтвайта был не самым опасным, но Неко неудачно выбил мяч на Дольберга. Каспер тут же сориентировался и поразил ближний для себя угол.
На этом, собственно, игра и закончилась. Уэльсу отдали мяч, но валлийцы не знали, что с ним делать. А когда огрызались датчане, получалось опасно. Так Матиас Йенсен дальним ударом чуть не ввинтил третий мяч в ворота Уорда. Датчане смотрелись гораздо солиднее, пережили пару неприятных минут, пока Кьяер лежал на газоне после небольшого повреждения, но закрыли их третьим голом. Вновь отличился Меле, принявший диагональ всё того же Йенсена, переложивший мяч под удобную ногу и чётко пробивший под штангу. А на 90-й минуте Меле ещё и "удалил" Гарри Уилсона, получив от него удар сзади по ногам. В событийное компенсированное время уместился ещё и эффектный гол Брайтвайта, сначала отменённый из-за офсайда, а после долгого просмотра повторов - одобренный главным арбитром. 0:4 в итоге.
Эх, а сыграй сборная России вничью со сборной Дании, сегодня против Уэльса играла бы команда Черчесова. Но оставим мечты. «Датский динамит» уверенно разобрался и с Россией, и с Уэльсом в 1/8 Евро-2020. И даже в четвертьфинале сборная Дании не смотрится аутсайдером.
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Сборная Дании, Сборная Уэльса
Даже без Эриксона у датчан вполне себе боеспособный коллектив, не лишенный игроков серьезного уровня. Добавим к этому правильный настрой, немного удачи и не самого сильного соперника - можно ждать победы.
Кстати непонятна истерия наших соотечественников по поводу проигрыша сборной России датчанам, у них состав на голову, а то и две сильнее.
Датчане молодцы конечно ,но во всем этом есть один минус ,теперь усатый будет ходить и козырять " смотрите мол, кому мы проиграли , и даже смогли забить им " (хоть и с левой пенки).
наши герои только с лихтинштейном...))) а датчане... методично продуманная тактика с хорошо отлаженным механизмом...с отлично обученными футболистами...создавалось впечатление, что они особо не напрягались...просто следовали плану на игру...
не только. а еще с Шотландией. Финляндией. Кипром и Казахстаном. Команда выходит на Евро и периодически претендует на выход в группу А Лиги наций) Скромно? Надо ценить и это. Такими темпами через ряд лет и это может быть утеряно и восприниматься чуть ли не как золотые годы сборной)
ну да...))) такими темпами падать в низ, в пропасть и эти достижения будут космос...)))
напьются - будут) а пока что Дания (не по игре набравшая лишь 3 очка в группе) по делу громит крепкий Уэльс. И вполне реально претендует на медали.
О медалях пока рано судить! Но футбол и впрямь очень симпатичный.
Фшивая , понятно почему предвзятая, ошибка судейской бригады и Уэльс, с их стилем закидушек, естественно за бортом. Причём не оправдываю игру Уэльса, но исполнители там есть. 4-0, не, это вы, ребята, проиграли. Другое дело, что не дай судейке 2-0 сделать совсем игра другая была бы, ибо это, именно, Уэльс. При 2-0 они вообще играть бросают. Такая команда. Но фол был, а дальше после 2-0 Уэльс как Уэльс, видели-смотрели. Зачем ВАР,
если трактуем как трактуем?
что за чудо-парень ваяет заголовки?!?
А причём тут Россия?))) Хватит позориться, редакторы! По игре. Уэльс очень задизморалил гол Дольберга, видно. А потом уже тренер-физрук тупо не знал, что делать со своей командой, которая встала до свистка на перерыв, а во втором тайме только начала создавать некое подобие атак. Но у Дании сегодня всё шло легко и непринуждённо, а у Уэльса тяжело и натужно. Сработали не очень хорошие ожидания, которые были от команды валлийцев до Евро. Неопытность тренера и низкий класс коллектива. Несколько звёзд, которые разбавляются игроками из Чемпионшипа. Это и было видно сегодня после гола с "передачи" Неко Уильямса. Это игрок, который вечно будет скитаться по арендам и никогда не попадёт в основу Ливерпуля. И это касается большинства игроков Уэльса, если бы они попали в эти условия. Дольберг порадовал, вот красава, пусть и не реализовал свой талант на полную и навряд ли реализует. Но это был его матч. С его голами датчане вернули себе уверенность, ведь даже они, думаю, рассчитывали на равный матч, с Бэйлом и Рэмси-то. А оно вот как получилось. Уэльс был закономерно избит. Всё по игре. Не было мотиватора и тренера-тактика. А у датчан был. Всё решает желание и немного технической подготовки, что мы и видим на Евро. С победой датчан. После шаткого начала Евро и ситуации с Эриксеном команда сплотилась и откамбечила свои возможные успехи. Даже если 1/4 станет для них потолком, они её полностью достойны.