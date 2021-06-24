Сергей Кирьяков: Португалия не оправдала моих ожиданий на Евро 2020

Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков в эксклюзивном интервью сетевому изданиюподвел итоги группового этапа чемпионата Европы.

Как вам новый формат, лучше ли он предыдущего?

Я всегда за классику. Я за то, чтобы из группы выходило по две команды. Чтобы они выходили в 1/4 финала, потому что если это 1/8, то уже слишком много групп надо. Я за уменьшение команд все-таки. В принципе, разницы огромной нет. Игры все равно проходили с накалом, с борьбой. Каждая команда понимала расклады и до матчей, и во время. Но все-таки я за классическое распределение мест, когда две команды из четырёх выходят в плей-офф. Такой формат наверное более оптимальный. Вот эти третьи места, кто лучше, кто хуже и так далее, приводят к лишним подсчетам. Я думаю, что это немного лишнее. А в классике все ясно и понятно: либо с первого, либо со второго места выходишь.

Какие команды вас удивили на групповом этапе?

Изначально были группы команд, которые относились к фаворитам. Они это и подтвердили. Есть команды, которые разочаровали, это Турция и Россия, ещё можно добавить сюда Македонию. Вот венгры порадовали. Они вчера бились до конца, жалко их. Они очень симпатизировали.

Кого сейчас можно назвать фаворитом турнира?

Сейчас явного лидера нет, который на фоне остальных бы выделялся по игре, по силе. Франция, например, в первом туре обыграла Германию, а потом против Венгрии испытали огромные проблемы. Те же англичане играют не очень ровно. Немцы испытывают проблемы, Испания лишь в третьем туре показала свою силу. Тут все на тоненького пока. Ну скорее всего возможно выделяются итальянцы.

Кто из топ-сборных не оправдал ожидания?

Наверное Португалия. Все-таки я ждал от них большего, как от действующих чемпионов Европы. От Нидерландов ждал более атакующего футбола. В прежние годы они показывали его. Сейчас у них футбол более прагматичный, это футбол на результат. Нет такой романтики, скажем так, импровизации, которая была им присуща. Испания тоже понятно. Плеяда сильных игроков сошла, они действую немного по-другому. Немцы играют так же, как и в прошлые годы: хорошая работоспособность, физическая составляющая, которая позволяет держать темп на протяжении всего матча. Разочарование после каждого тура меняется, скажем так. В первом туре одна сборная выстрелила, вторая не показала своих сил, а в следующем туре все наоборот. В этом плане непредсказуемость присутствует. Но она лишь прибавляет интерес. Сейчас стадия плей-офф, и, честно сказать, во всех матчах тяжело предугадать результат, анализируя групповой этап. Тяжело угадать, кто пройдет даже 1/8.

Какая пара в 1/8 смотрится наиболее привлекательной?

Здесь понятно, без обсуждений это «Англия - Германия». Это классика. Эти игры всегда ждут, немцы особенно. Они считают, что в 1966 году у них украли титул судейскими ошибками, они до сих пор вспоминают этот матч. Я думаю, без всяких сомнений этот матч будет идти под номером один. Ну и «Бельгия - Португалия», конечно, тоже. Рейтинг у этого матча будет наверное чуть пониже. Но между собой схлестнутся сильнейшая команда по мировому рейтингу и действующие чемпионы Европы. Это тоже хорошая вывеска. Остальные матчи все примерно одного уровня, в каждой игре будет сложно отдать кому-то предпочтение.

Николай Алексеев