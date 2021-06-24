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Мур – о матче с Данией: «Самая большая игра в моей карьере»

24 Июня 2021, 20:24,

Форвард сборной Уэльса Киффер Мур назвал предстоящую встречу с Данией в рамках 1/8 финала чемпионата Европы самой большой игрой в его карьере.

«Мне повезло быть частью этой команды, стараюсь делать всё для победы. Конечно, матч с Данией станет самым большим в моей карьере, много поставлено на кон. Мы уже разобрали соперника и знаем, как будем им противостоять. Осталось воплотить план в реальность. Я наслаждаюсь каждой минутой на этом турнире», - цитирует Мура пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Уэльса и Дании состоится в субботу, 26 июня, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:00 по московскому времени.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Уэльса, Киффер Мур
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