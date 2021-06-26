С кем сыграет сборная Дании в четвертьфинале Евро-2020

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26 Июня 2021, 21:01,
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Сборная Дании стала первой командой, получившей путёвку в четвертьфинал чемпионата Европы. Команда Каспера Хьюлманда в 1/8 финала разнесла Уэльс с результатом 4:0 и теперь может отдыхать в ожидании своего следующего соперника.
В четвертьфинале Евро-2020 сборная Дании сыграет с победителем пары Голландия – Чехия. Эти команды путёвку в четвертьфинал турнира разыграют в воскресенье вечером.
Четвертьфинальный поединок чемпионата Европы с участием сборной Дании состоится в субботу, 3 июля, в Баку на Олимпийском стадионе.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Дании