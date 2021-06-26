​Сборная Дании установила рекорд Евро

Сборная Дании не оставила больших шансов Уэльсу, обыграв соперника в 1/8 финала чемпионата Европы со счётом 4:0. Перед этой игрой датчане забили четыре гола и в поединке против России (4:1) в заключительном туре группового этапа.

Как сообщают гуру футбольной статистики из Opta, сборная Дании стала первой командой в истории чемпионатов Европы, которой удалось забить четыре или больше голов в двух матчах турнира подряд.

Отметим, что сборная Дании в четвертьфинале чемпионата Европы сыграет с победителем в паре Голландия – Чехия.