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​Верратти: «Сборная Италии должна мыслить масштабно»

24 Июня 2021, 19:22,

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти высказался за пару дней до старта плей-офф чемпионата Европы.

«Чем дальше мы движемся, тем сильнее становится давление. Нам нужен правильный энтузиазм, чтобы продолжать играть в наш футбол, поскольку это единственный способ добиться чего-то экстраординарного.

Если не ставить перед собой определённые цели, сложно их достичь. В таких матчах может иметь значение даже крошечная деталь. Мы должны выложиться на полную, должны мыслить масштабно, а потом посмотрим, что из этого выйдет», - сказал Верратти пресс-службе УЕФА.

26 июня сборная Италии сыграет в 1/8 финала Евро-2020 против Австрии.  

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

 

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Италии, Марко Верратти
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