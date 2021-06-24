​Верратти: «Сборная Италии должна мыслить масштабно»

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24 Июня 2021, 19:22,
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Полузащитник сборной Италии Марко Верратти высказался за пару дней до старта плей-офф чемпионата Европы.
«Чем дальше мы движемся, тем сильнее становится давление. Нам нужен правильный энтузиазм, чтобы продолжать играть в наш футбол, поскольку это единственный способ добиться чего-то экстраординарного.
Если не ставить перед собой определённые цели, сложно их достичь. В таких матчах может иметь значение даже крошечная деталь. Мы должны выложиться на полную, должны мыслить масштабно, а потом посмотрим, что из этого выйдет», - сказал Верратти пресс-службе УЕФА.
26 июня сборная Италии сыграет в 1/8 финала Евро-2020 против Австрии.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Италии, Марко Верратти