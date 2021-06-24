​Верратти: «Сборная Италии должна мыслить масштабно»

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти высказался за пару дней до старта плей-офф чемпионата Европы.

«Чем дальше мы движемся, тем сильнее становится давление. Нам нужен правильный энтузиазм, чтобы продолжать играть в наш футбол, поскольку это единственный способ добиться чего-то экстраординарного.

Если не ставить перед собой определённые цели, сложно их достичь. В таких матчах может иметь значение даже крошечная деталь. Мы должны выложиться на полную, должны мыслить масштабно, а потом посмотрим, что из этого выйдет», - сказал Верратти пресс-службе УЕФА.

26 июня сборная Италии сыграет в 1/8 финала Евро-2020 против Австрии.