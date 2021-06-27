​Сборная Италии установила новый мировой рекорд по «сухой» серии

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27 Июня 2021, 01:23,
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Сборная Италии стала автором нового мирового рекорда на уровне национальных команд. Итальянская сборная не пропускала на протяжении 1168 игровых минут, после чего всё же «обнулилась», пропустив в экстра-тайме матча 1/8 финала чемпионата Европы от австрийца Саши Калайджича.
Автором предыдущего мирового рекорда тоже была сборная Италии. В период с 1972 по 1974 итальянцы с Дино Дзоффом в рамке не пропускали на протяжении 1143 минут.
Что касается рекордных 1168 «сухих» минут сборной Италии, то творцами рекорда стали следующие вратари: Джанлуиджи Доннарумма (987 минут), Сальваторе Сиригу (91 минута), Алессио Краньо (63 минуты) и Алекс Мерет (27 минут)Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Италии