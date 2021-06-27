​Сборная Италии установила новый мировой рекорд по «сухой» серии

Сборная Италии стала автором нового мирового рекорда на уровне национальных команд. Итальянская сборная не пропускала на протяжении 1168 игровых минут, после чего всё же «обнулилась», пропустив в экстра-тайме матча 1/8 финала чемпионата Европы от австрийца Саши Калайджича.

Автором предыдущего мирового рекорда тоже была сборная Италии. В период с 1972 по 1974 итальянцы с Дино Дзоффом в рамке не пропускали на протяжении 1143 минут.

Что касается рекордных 1168 «сухих» минут сборной Италии, то творцами рекорда стали следующие вратари: Джанлуиджи Доннарумма (987 минут), Сальваторе Сиригу (91 минута), Алессио Краньо (63 минуты) и Алекс Мерет (27 минут)