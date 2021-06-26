Матч Италия – Австрия перетёк в экстра-тайм

Сборные Италии и Австрии не смогли разыграть билет в четвертьфинал чемпионата Европы в отведённые 90 минут. После основного времени матча на табло «Уэмбли» горят нули. Это означает, что впервые на Евро-2020 болельщики станут свидетелями двух дополнительных таймов по 15 минут.

Следить за дополнительным временем матча Италия – Австрия можно на страницах LiveResult в подробной текстовой трансляции.

Если по итогам дополнительного времени тоже будет ничья, то путёвка в четвертьфинал чемпионата Европы будет разыграна в серии пенальти.