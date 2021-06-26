Матч Италия – Австрия перетёк в экстра-тайм

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26 Июня 2021, 23:57,
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Сборные Италии и Австрии не смогли разыграть билет в четвертьфинал чемпионата Европы в отведённые 90 минут. После основного времени матча на табло «Уэмбли» горят нули. Это означает, что впервые на Евро-2020 болельщики станут свидетелями двух дополнительных таймов по 15 минут.
Следить за дополнительным временем матча Италия – Австрия можно на страницах LiveResult в подробной текстовой трансляции.
Если по итогам дополнительного времени тоже будет ничья, то путёвка в четвертьфинал чемпионата Европы будет разыграна в серии пенальти.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Италии, Сборная Австрии
А если бы не колено Арнаутовича, всё могло бы быть по-другому :) Но Италия заслужила пройти за счёт класса! Австрии же спасибо за футбольный спектакль, увиденный мной сегодня.