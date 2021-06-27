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​Дель Пьеро: «Похудели на пару килограммов во время матча Италия – Австрия»

27 Июня 2021, 13:17,

Экс-игрок сборной Италии Алессандро дель Пьеро высказался по поводу матча Италия – Австрия в рамках 1/8 финала чемпионата Европы.

Напомним, Италия обыграла Австрию со счётом 2:1 по итогам экстра-тайма и вышла в четвертьфинал.

«Мы довольны проходом дальше, но потеряли пару килограммов из-за напряжения. Ожидали другой игры от Италии и другой игры от Австрии, которая удивила.

Нам повезло с голом, который не засчитали. Где-то мы испугались, и это может быть полезным. Когда всё идёт хорошо, ты теряешь концентрацию. Важно внести изменения», - рассказал дель Пьеро итальянскому Sky.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Италии, Сборная Австрии, Алессандро Дель Пьеро
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