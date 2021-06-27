​Дель Пьеро: «Похудели на пару килограммов во время матча Италия – Австрия»

|
27 Июня 2021, 13:17,
|
|
Экс-игрок сборной Италии Алессандро дель Пьеро высказался по поводу матча Италия – Австрия в рамках 1/8 финала чемпионата Европы.
Напомним, Италия обыграла Австрию со счётом 2:1 по итогам экстра-тайма и вышла в четвертьфинал.
«Мы довольны проходом дальше, но потеряли пару килограммов из-за напряжения. Ожидали другой игры от Италии и другой игры от Австрии, которая удивила.
Нам повезло с голом, который не засчитали. Где-то мы испугались, и это может быть полезным. Когда всё идёт хорошо, ты теряешь концентрацию. Важно внести изменения», - рассказал дель Пьеро итальянскому Sky.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Италии, Сборная Австрии, Алессандро Дель Пьеро