​Дель Пьеро: «Похудели на пару килограммов во время матча Италия – Австрия»

Экс-игрок сборной Италии Алессандро дель Пьеро высказался по поводу матча Италия – Австрия в рамках 1/8 финала чемпионата Европы.

Напомним, Италия обыграла Австрию со счётом 2:1 по итогам экстра-тайма и вышла в четвертьфинал.

«Мы довольны проходом дальше, но потеряли пару килограммов из-за напряжения. Ожидали другой игры от Италии и другой игры от Австрии, которая удивила.

Нам повезло с голом, который не засчитали. Где-то мы испугались, и это может быть полезным. Когда всё идёт хорошо, ты теряешь концентрацию. Важно внести изменения», - рассказал дель Пьеро итальянскому Sky.