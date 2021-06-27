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​Сборная Италии дважды забила Австрии в первом дополнительном тайме

27 Июня 2021, 00:20,

Сборная Италии смогла склонить чаши весов в свою сторону. После нулевой ничьей с Австрией в основное время матча чемпионата Европы 1/8 финала команда Роберто Манчини дважды забила в первом дополнительном тайме. В обоих случаях голы забивали футболисты, которые по ходу игры вышли на поле на замену. Сначала отличился Федерико Кьеза, а затем и Маттео Пессина.

Следить за вторым дополнительным таймом в матче Италия – Австрия можно на страницах LiveResult в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Италии, Сборная Австрии, Федерико Кьеза, Маттео Пессина
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
27 Июня 2021, 00:48

Несмотря на то, что класс соперника всё же преодолел Австрию, стыдиться ей совершенно нечего! Они отдали всех себя на поле и показали, что даже Скуадра Адзурра может седеть по ходу матча :)

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