​Сборная Италии дважды забила Австрии в первом дополнительном тайме

Сборная Италии смогла склонить чаши весов в свою сторону. После нулевой ничьей с Австрией в основное время матча чемпионата Европы 1/8 финала команда Роберто Манчини дважды забила в первом дополнительном тайме. В обоих случаях голы забивали футболисты, которые по ходу игры вышли на поле на замену. Сначала отличился Федерико Кьеза, а затем и Маттео Пессина.

Следить за вторым дополнительным таймом в матче Италия – Австрия можно на страницах LiveResult в текстовой трансляции.