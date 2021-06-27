​Энрико и Федерико Кьеза – первые отец и сын, которым удавалось забить на Евро

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27 Июня 2021, 09:42,
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В субботу вечером на чемпионате Европы проходил матч 1/8 финала между сборными Италии и Австрии. После нулевой ничьей в основное время дело дошло до экстра-тайма, где «скуадра адзурра» дожала своего соперника – 2:1. Автором первого гола в матче стал атакующий полузащитник Федерико Кьеза.
В своё время голом в ворота сборной Чехии на Евро-1996 отметился отец Федерико – Энрико Кьеза. Федерико и Энрико Кьеза стали первыми сыном и отцом, которым удавалось отличиться на чемпионате Европы.
В четвертьфинале Евро-2020 сборная Италии сыграет с победителем дуэли Бельгия – Португалия.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Италии, Федерико Кьеза, Энрико Кьеза