​Энрико и Федерико Кьеза – первые отец и сын, которым удавалось забить на Евро

В субботу вечером на чемпионате Европы проходил матч 1/8 финала между сборными Италии и Австрии. После нулевой ничьей в основное время дело дошло до экстра-тайма, где «скуадра адзурра» дожала своего соперника – 2:1. Автором первого гола в матче стал атакующий полузащитник Федерико Кьеза.

В своё время голом в ворота сборной Чехии на Евро-1996 отметился отец Федерико – Энрико Кьеза. Федерико и Энрико Кьеза стали первыми сыном и отцом, которым удавалось отличиться на чемпионате Европы.

В четвертьфинале Евро-2020 сборная Италии сыграет с победителем дуэли Бельгия – Португалия.