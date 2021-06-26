​Австрийский футболист Ситсамм верит, что Австрия пройдёт Италию

Австрийский футболист Флориан Ситсамм, выступающий за «Лафтниц», дал комментарий для «Евро-Футбол.Ру» перед матчем Италия – Австрия.

- Как вам выступление сборной Австрии?

- Мы хорошо выступили на групповом этапе. Конечно, для Австрии выйти в плей-офф это очень большой успех. Все в стране очень рады такому достижению и мечтают о большем.

- Что можете выделить в игре команды?

Думаю, что в матче против сборной Украины мы показали свой лучший футбол. Мы действительно показали, на что способны и провели сильный матч, постоянно атакуя и прессингуя.

- Какие ожидания от матча против сборной Италии?

Конечно, на бумаге сборная Италии считается фаворитом. Она прекрасно играет в последнее время и на этом Евро в частности. Но у нашей команды есть свои сильные стороны. Я думаю, мы сумеем удивить и одержать в этом матче победу.