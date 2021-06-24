Арнаутович: «Италия занимает особое место в моем сердце»

|
24 Июня 2021, 21:35,
|
|
Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович поделился ожиданиями от матча против сборной Италии.
«Италия занимает особое место в моем сердце, потому что я выступал за «Интер». Хоть я и не имел достаточное количество игрового времени, но мне удалось многому научиться у таких игроков, как Креспо, Ибрагимович, Адриано. Большое влияние на меня оказала и работа с Жозе Моуринью, с которым я по-прежнему продолжаю общаться.
Конечно, матч со сборной Италии в 1/8 финала чемпионата Европы – это большое событие для каждого игрока, но мы не планируем останавливаться на этом», - цитирует Арнаутовича пресс-служба УЕФА.
Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Марко Арнаутович