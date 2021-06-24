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Арнаутович: «Италия занимает особое место в моем сердце»

24 Июня 2021, 21:35,

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович поделился ожиданиями от матча против сборной Италии.

«Италия занимает особое место в моем сердце, потому что я выступал за «Интер». Хоть я и не имел достаточное количество игрового времени, но мне удалось многому научиться у таких игроков, как Креспо, Ибрагимович, Адриано. Большое влияние на меня оказала и работа с Жозе Моуринью, с которым я по-прежнему продолжаю общаться.

Конечно, матч со сборной Италии в 1/8 финала чемпионата Европы – это большое событие для каждого игрока, но мы не планируем останавливаться на этом», - цитирует Арнаутовича пресс-служба УЕФА.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Марко Арнаутович
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