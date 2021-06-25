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Игроки сборной Италии до сих пор не решили, будут ли преклонять колено

25 Июня 2021, 22:41,

В преддверии матча плей-офф Евро сборных Италии против Австрии, центральный защитник Леонардо Бонуччи рассказал, что его команда до сих пор не приняла окончательного решения о том, будут ли игроки использовать антирасистский жест преклонения колена перед началом игры.

«Когда мы вернемся в отель, мы примем своё решение командно – что будем делать завтра. Надо было сделать это так же и перед Уэльсом», - говорит Бонуччи, отсылая к прошлой игре против сборной Уэльса, где лишь 5 игроков итальянской сборной продемонстрировали жест, а команда выглядела растерянной из-за этой ситуации. Такую информацию приводит Football Italia.

Сборная Австрии, в свою очередь, приняла решение использовать жест в поддержку BLM перед матчем.


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Евро-Футбол.Ру Никита Семёнов
Теги: Сборная Италии, Леонардо Бонуччи, Сборная Австрии
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