Игроки сборной Италии до сих пор не решили, будут ли преклонять колено

В преддверии матча плей-офф Евро сборных Италии против Австрии, центральный защитник Леонардо Бонуччи рассказал, что его команда до сих пор не приняла окончательного решения о том, будут ли игроки использовать антирасистский жест преклонения колена перед началом игры.

«Когда мы вернемся в отель, мы примем своё решение командно – что будем делать завтра. Надо было сделать это так же и перед Уэльсом», - говорит Бонуччи, отсылая к прошлой игре против сборной Уэльса, где лишь 5 игроков итальянской сборной продемонстрировали жест, а команда выглядела растерянной из-за этой ситуации. Такую информацию приводит Football Italia.

Сборная Австрии, в свою очередь, приняла решение использовать жест в поддержку BLM перед матчем.