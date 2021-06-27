Австрия наглядно показала, что Италия не пройдёт дальше четвертьфинала

Сборная Италии вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, но сделала это с таким скрипом, что теперь у многих появились сомнения в перспективах «Скуадры адзурры». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» после этого матча лишь убедилось в том, что подопечные Роберто Манчини не выиграют Евро.

После группового этапа о сборной Италии было сказано так много лестных слов, что это даже удивляло. Итальянцев называли едва ли не главным фаворитом турнира, хотя, по мнению нашего изданию, «Скуадра адзурра» турнир не выиграет. Первый матч подопечных Манчини в плей-офф лишь утвердил в этом мнении. Эта игра вполне могла стать последней для итальянцев, и это было бы по делу.

Сборная Австрии – это довольно хорошо обученная команда лишь с одной яркой звездой, но и этого хватило, чтобы создать кучу проблем итальянцам. Альпийцы не давали соперникам свободного пространства, и выяснилось, что без него «Скуадра адзурра» не такая уж и грозная команда. Австрия играла чуть более плотно, чем турки, швейцарцы и валлийцы, и полузащита итальянцев просто пропала.

Итальянцы хотели играть от себя, но у них ничего не получалось. Не считая короткого отрезка в районе 15-й минуты, австрийцы вели игру по своему плану. Более того, во втором тайме именно они уже диктовали условия. Дважды итальянцам помог ВАР – два небольших офсайда лишили австрийцев гола и пенальти. Видеопомощники главного судьи всё верно расценили, но важна сама симптоматика.

В овертайме итальянцы вырвали победу. Австрийцы обессилели, а Фоде некого было выпускать со скамейки, чтобы освежить силы и сохранить тот же уровень сопротивления. Уже в четвертьфинале итальянцев будут ждать бельгийцы или португальцы. У обеих команд более широкая обойма, что позволит поддерживать уровень сопротивления в течение всего матча, сколько бы он ни длился.

В целом матч против австрийцев показал, что против итальянцев можно играть, и для этого необязательно прикладывать сверхусилия. И уж слишком рано подопечных Роберто Манчини записали в фавориты Евро.

В четвертьфинале итальянцев ждут бельгийцы или португальцы. Любая из этих команд не только не будет раскрывать «Скуадре адзурре» открытые зоны, но и не будет делать ставку на сохранность своих ворот. Австрийцы всё же боялись пропустить и приоритетом делали сохранность ворот. Бельгийцы или португальцы будут сами атаковать, и это станет ещё одной проблемой для подопечных Манчини. Австрийцы, не имея звёзд в атаке, смогли найти бреши в защите итальянцев. Оборона «Скуадры адзурры» не так надёжна, просто всех вводила в заблуждение цифра по количеству сухих минут. Бельгийцы или португальцы будут атаковать больше и мощнее, и есть большие сомнения, что итальянские защитники выстоят.

Пожалуй, поединок против австрийцев только убедил, что итальянцы не пройдут дальше четвертьфинала Евро. Для того чтобы обыграть топ-соперника, «Скуадре адзурре» нужна будет большая удача. Манчини построил хорошую и перспективную команду, но она ещё не в той форме, чтобы решать большие задачи. Пессина и Локателли для многих стали открытием, но и они пока не готовы для титульных матчей.

Андрей Центров