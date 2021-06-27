​С кем сборная Италии сыграет в четвертьфинале Евро-2020

|
27 Июня 2021, 00:41,
|
|
Сборная Италии вслед за Данией шагнула в четвертьфинал чемпионата Европы. В дуэли 1/8 финала против австрийцев итальянцам пришлось несладко – основное время завершилось нулевой ничьей, и «скуадра адзурра» склонила чаши весов в свою сторону только в дополнительное время - 2:1.
Теперь сборная Италии будет отдыхать и готовиться к игре 1/4 финала. Там соперником команды Роберто Манчини будет победитель дуэли Бельгия – Португалия. Эти команды сойдутся лицом к лицу в воскресенье, 27 июня.
Матч 1/4 финала чемпионата Европы с участием сборной Италии пройдёт 2 июля.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Италии
значит будем посмотреть