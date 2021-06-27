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​С кем сборная Италии сыграет в четвертьфинале Евро-2020

27 Июня 2021, 00:41,

Сборная Италии вслед за Данией шагнула в четвертьфинал чемпионата Европы. В дуэли 1/8 финала против австрийцев итальянцам пришлось несладко – основное время завершилось нулевой ничьей, и «скуадра адзурра» склонила чаши весов в свою сторону только в дополнительное время - 2:1. 

Теперь сборная Италии будет отдыхать и готовиться к игре 1/4 финала. Там соперником команды Роберто Манчини будет победитель дуэли Бельгия – Португалия. Эти команды сойдутся лицом к лицу в воскресенье, 27 июня.

Матч 1/4 финала чемпионата Европы с участием сборной Италии пройдёт 2 июля.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Италии
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Комментарии (1)
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0
Juve96
27 Июня 2021, 00:52

значит будем посмотреть

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