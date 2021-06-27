Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев

Сборная Италии стала ещё одним четвертьфиналистом чемпионата Европы, но сделала это с большим трудом. Дважды «скуадру адзурру» спас ВАР, и в основное время поединок завершился без голов. В овертайме класс итальянцев всё же сказался.

В субботу на чемпионате Европы началась стадия плей-офф. Во втором матче 1/8 финала встречались сборные Италии и Австрии. «Скуадора адзурра» блистательно провела групповой этап, и многие её поспешили причислить к числу фаворитов турнира. Пожалуй, австрийцев можно было назвать первой проверкой для подопечных Роберто Манчини. Альпийцы на групповой стадии показали довольно организованный футбол, сумев опередив украинцев.

В начале матча обе команды старались действовать активно. Итальянцы пытались передачами из центра разрезать оборону австрийцев, но пасы не доходили до адресатов. Австрийцы же не думали отсиживаться в обороне и пытались отвечать своими атакующими действиями, но тоже точности не хватало. Первый острый момент в матче записал на свой счёт Верратти. Австрийцы потеряли мяч около своей штрафной, и итальянец слева вошёл в штрафную, но в створ не попал. Вскоре Инсинье пробил слева, но уже издали. Форвард в створ попал, но Бахманн мяч спокойно забрал.

Первый голевой момент также создали итальянцы. На семнадцатой минуте после передачи слева Барелла получал мяч в одиночестве на линии штрафной. Однако полузащитник решил не останавливать его, а пробить в касание, и Бахманн в падении ногой спас ворота. В ответ австрийцы провели контратаку. После длинного заброса Арнаутович поставил корпус Бонуччи и пробил из-за пределов поля, но выше.

Вскоре после этого Иммобиле мог выскочить на рандеву с Бахманном, но не смог обработать мяч, и Алаба его настиг. Вместе с этим эпизодом погас и атакующий запал итальянцев. В свою очередь австрийцы явно стали действовать с большей оглядкой на собственные ворота после того, как позволили «скуадре адзурре» провести ряд острых атак. По истечении получаса игры итальянцы едва не забили. Иммобиле получил мяч перед штрафной и неожиданно для всех решил пробить в направлении дальнего верхнего угла. Бахманн лишь взглядом провожал полёт. Однако, на счастье австрийцев, мяч угодил в штангу.

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В конце первого тайма Спинаццола слева сместился в центр и пробил в ближний угол, но Бахманн в падении перевёл мяч на угловой. В итоге на перерыв команды так и ушли с нулями на табло. А уже в начале второго тайма австрийцы имели хороший шанс, чтобы открыть счёт. Альпийцы получили право на штрафной в опасной близости от ворот и прямо по центру, но удар Алабы со стандарта получился чуть выше цели.

Чуть позже итальянцы едва не забили в свои ворота. Спинаццола издали решил отдать пас Доннарумме в створ ворот, чего голкипер не ждал. Вратарь всё же успел вернуться и остановить мяч, но после этого высказал партнёру всё, что он думал о таком риске. Австрийцы после перерыв стали действовать активнее. Вскоре Шлагер неплохо пробил издали, но после рикошета заработал лишь угловой, после розыгрыша которого Арнаутович пробил несильно в угол, и Доннарумма забрал футбольный снаряд себе. Вскоре австрийцы даже забили – Арнаутович отправил мяч в сетку, но итальянцев спас ВАР, который зафиксировал небольшой офсайд у нападающего. Итальянцы никак не могли взять игру под свой контроль, а австрийцы продолжали действовать активно. Вскоре они просили пенальти после неаккуратной игры Пессины в штрафной, но ВАР зафиксировал, что альпийцы сначала успели залезть в офсайд.

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В концовке матча итальянцы могли забить. Защитники австрийцев потеряли в своей штрафной Берарди, который после навеса справа слёта бил слово игрок пляжного футбола, но в створ попасть не смог. В компенсированное итальянцы получили право на потенциально опасный штрафной, но австрийцы отбились. В итоге на нынешнем чемпионате Европы был назначен первый овертайм.

В начале первого дополнительного тайма Кьеза пробил из правой зоны штрафной, но Бахманн справился с этим выстрелом. А вот в следующей атаке футболист «Ювентуса» всё же открыл счёт. Локателли сделал передачу на Спинаццолу, который сделал заброс в правую зону штрафной. Алаба бросил эту зону, Кьеза получил мяч один, обыграл пытавшегося спасти ситуацию Лаймера и пробил в дальний угол.

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Вскоре итальянцы могли и удвоить счёт. «Скуадра адзурра» получила право на штрафной, и Инсинье пробил в верхний угол, но Бахманн в красивом прыжке спас ворота. Но почти тут же подопечные Манчини всё же удвоили преимущество. Инсинье получил мяч слева и сделал пас на Белотти, который отборолся в штрафной и сделал пас на Пессину, а тот пробил в дальний угол, не оставив вратарю австрийцев шансов.

Австрийцы сдаваться не собирались. В начале второго дополнительного тайма Шауб нанёс мощный удар в угол, но Доннарумма выручил. В ответ итальянцы провели контратаку два в одного, но после паса Кьезы Белотти поспешил, и удар у него не получился. Затем шанс упустил Забитцер. Сначала после передачи справа он толком не попал мячу, но тот остался у австрийца. Повторный удар полузащитника с близкого расстояния оказался неточным.

Австрийцы всё же сократили счёт. После углового Калайджич в падении головой переправил мяч в сетку. Этот гол стал первым пропущенным для итальянцев с октября 2020-го года. Австрийцы пошли вперёд, и вскоре Грегорич пробил чуть мимо створа ударом из-за пределов штрафной.

В итоге счёт больше не изменился. Таким образом, ещё одним четвертьфиналистом стала команда Италии. Её соперник определится в матче Бельгии и Португалии. Сам же поединок пройдёт в Мюнхене.