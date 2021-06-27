Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев

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27 Июня 2021, 00:34,
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Сборная Италии стала ещё одним четвертьфиналистом чемпионата Европы, но сделала это с большим трудом. Дважды «скуадру адзурру» спас ВАР, и в основное время поединок завершился без голов. В овертайме класс итальянцев всё же сказался.
|(1:0) Кьеза Федерико 95'
|(2:0) Пессина Маттео 105'
|114' Калайджич Саша (2:1)
В субботу на чемпионате Европы началась стадия плей-офф. Во втором матче 1/8 финала встречались сборные Италии и Австрии. «Скуадора адзурра» блистательно провела групповой этап, и многие её поспешили причислить к числу фаворитов турнира. Пожалуй, австрийцев можно было назвать первой проверкой для подопечных Роберто Манчини. Альпийцы на групповой стадии показали довольно организованный футбол, сумев опередив украинцев.
В начале матча обе команды старались действовать активно. Итальянцы пытались передачами из центра разрезать оборону австрийцев, но пасы не доходили до адресатов. Австрийцы же не думали отсиживаться в обороне и пытались отвечать своими атакующими действиями, но тоже точности не хватало. Первый острый момент в матче записал на свой счёт Верратти. Австрийцы потеряли мяч около своей штрафной, и итальянец слева вошёл в штрафную, но в створ не попал. Вскоре Инсинье пробил слева, но уже издали. Форвард в створ попал, но Бахманн мяч спокойно забрал.
Первый голевой момент также создали итальянцы. На семнадцатой минуте после передачи слева Барелла получал мяч в одиночестве на линии штрафной. Однако полузащитник решил не останавливать его, а пробить в касание, и Бахманн в падении ногой спас ворота. В ответ австрийцы провели контратаку. После длинного заброса Арнаутович поставил корпус Бонуччи и пробил из-за пределов поля, но выше.
Вскоре после этого Иммобиле мог выскочить на рандеву с Бахманном, но не смог обработать мяч, и Алаба его настиг. Вместе с этим эпизодом погас и атакующий запал итальянцев. В свою очередь австрийцы явно стали действовать с большей оглядкой на собственные ворота после того, как позволили «скуадре адзурре» провести ряд острых атак. По истечении получаса игры итальянцы едва не забили. Иммобиле получил мяч перед штрафной и неожиданно для всех решил пробить в направлении дальнего верхнего угла. Бахманн лишь взглядом провожал полёт. Однако, на счастье австрийцев, мяч угодил в штангу.
В конце первого тайма Спинаццола слева сместился в центр и пробил в ближний угол, но Бахманн в падении перевёл мяч на угловой. В итоге на перерыв команды так и ушли с нулями на табло. А уже в начале второго тайма австрийцы имели хороший шанс, чтобы открыть счёт. Альпийцы получили право на штрафной в опасной близости от ворот и прямо по центру, но удар Алабы со стандарта получился чуть выше цели.
Чуть позже итальянцы едва не забили в свои ворота. Спинаццола издали решил отдать пас Доннарумме в створ ворот, чего голкипер не ждал. Вратарь всё же успел вернуться и остановить мяч, но после этого высказал партнёру всё, что он думал о таком риске. Австрийцы после перерыв стали действовать активнее. Вскоре Шлагер неплохо пробил издали, но после рикошета заработал лишь угловой, после розыгрыша которого Арнаутович пробил несильно в угол, и Доннарумма забрал футбольный снаряд себе. Вскоре австрийцы даже забили – Арнаутович отправил мяч в сетку, но итальянцев спас ВАР, который зафиксировал небольшой офсайд у нападающего. Итальянцы никак не могли взять игру под свой контроль, а австрийцы продолжали действовать активно. Вскоре они просили пенальти после неаккуратной игры Пессины в штрафной, но ВАР зафиксировал, что альпийцы сначала успели залезть в офсайд.
В концовке матча итальянцы могли забить. Защитники австрийцев потеряли в своей штрафной Берарди, который после навеса справа слёта бил слово игрок пляжного футбола, но в створ попасть не смог. В компенсированное итальянцы получили право на потенциально опасный штрафной, но австрийцы отбились. В итоге на нынешнем чемпионате Европы был назначен первый овертайм.
В начале первого дополнительного тайма Кьеза пробил из правой зоны штрафной, но Бахманн справился с этим выстрелом. А вот в следующей атаке футболист «Ювентуса» всё же открыл счёт. Локателли сделал передачу на Спинаццолу, который сделал заброс в правую зону штрафной. Алаба бросил эту зону, Кьеза получил мяч один, обыграл пытавшегося спасти ситуацию Лаймера и пробил в дальний угол.
Вскоре итальянцы могли и удвоить счёт. «Скуадра адзурра» получила право на штрафной, и Инсинье пробил в верхний угол, но Бахманн в красивом прыжке спас ворота. Но почти тут же подопечные Манчини всё же удвоили преимущество. Инсинье получил мяч слева и сделал пас на Белотти, который отборолся в штрафной и сделал пас на Пессину, а тот пробил в дальний угол, не оставив вратарю австрийцев шансов.
Австрийцы сдаваться не собирались. В начале второго дополнительного тайма Шауб нанёс мощный удар в угол, но Доннарумма выручил. В ответ итальянцы провели контратаку два в одного, но после паса Кьезы Белотти поспешил, и удар у него не получился. Затем шанс упустил Забитцер. Сначала после передачи справа он толком не попал мячу, но тот остался у австрийца. Повторный удар полузащитника с близкого расстояния оказался неточным.
Австрийцы всё же сократили счёт. После углового Калайджич в падении головой переправил мяч в сетку. Этот гол стал первым пропущенным для итальянцев с октября 2020-го года. Австрийцы пошли вперёд, и вскоре Грегорич пробил чуть мимо створа ударом из-за пределов штрафной.
В итоге счёт больше не изменился. Таким образом, ещё одним четвертьфиналистом стала команда Италии. Её соперник определится в матче Бельгии и Португалии. Сам же поединок пройдёт в Мюнхене.
Андрей Центров
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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
|Теги: Сборная Италии, Сборная Австрии
Иммобиле в очередной раз доказал, почему его даже из самого мерзкого клуба в наглии выперли. Бестолочью был, ею и останется, что бы там фашня не пела.
А где этот класс был в основное время?)
Если бы засчитали банку австрийцов, то итальяшки не отыгрались
Зря итальянцы форсировали темп в группе, ибо сегодня где-то силёнок таки не хватало, но класс Кьезы зарешал. Не понимаю, почему он сидит. Очень впечатлил Белотти.
Вообще не вижу на этом Евро явного фаворита, что радует.
Овертайм не смотрел, а класса как пишите, не было и подавно по результатам 90 минут. Не знаю, я класс увидел у сборной второй бундеслиги, а не у итальянцев никак. И Манчини всю свою положительную оценку обнулил. Никакущий, что творил Липпи, как перестраивал игру, ошибки по ходу матча признавал, вспомнить автсралийцев, тот же Конте признавал что Италия - это Италия. Вариации игры нет, долбиться Италии в автобус? Серьёзно? Италия - это самый мощный автобус. Играть в своё нужно, уважать традиции. Есть и потенциал в атаке, физика, будут играть в СВОЙ футбол - выиграют даже таким составом. Нет - будут с соплями бундеслигу 2 вывозить, как сегодня.
А как играть в автобус против автобуса? :)
Отдай им мяч. Украинцы тоже на 06 начали вроде автобус ставить по памяти старой советской школы. А вот итальнцы после австралийцев, где с позиции силы играли, рисковать не стали, и сыграли на контр-атаках, в итоге самая уверенная победа на выигрышном ЧМ. Гений Липпи понял как можно у бьющихся сборных выигрывать тогда, а Украина тогда была неподстать нынешней
а за что Италию так нахваливали на групповом? дно дном
Так на групповом и играли совсем по-другому, весело и непринуждённо. Тут же Австрия навязала жёсткий бой, к которому Италия была изначально не готова.
После того. как отменили гол австрийцев. возникла уверенность. что победят итальянцы. Так и вышло. со скрипом и трудом. Но главное - счет на табло. //Эта игра показала. что некоторые. взявшие пример с наших болельщиков. поклонники сборной Украины неправы. Никакого слива от Шевы Австрии не было. Она просто играла получше- команда крепкая.
Ну, с Северной Македонией тоже был нервяк, если что :) Украинские игроки очень часто теряют позицию и обрезаются в простых моментах. И если в матче с Северной Македонией это компенсировали классом, то матч с Австрией как раз таки был очень показателен в этом плане. Повезло, что залетел только один мяч, настоящее снисхождение небес :) Но, может, сказывается молодость и неуверенность игроков, правда, Шевченко давно должен был с этим поработать.
пока не вижу на евро сборной, которая взламывает насыщенную оборону с нуля
все ждут чьей то ошибки
в чем тут класс/хитрость и т.д. - хз
Просто респект австрийцам за такую игру! Италия же как никогда была близка к провалу. На расстоянии вытянутого колена Арнаутовича.
P.S. Это Евро как раз показывает, что футбол не умер, а Австрии с венграми хочется кричать и симпатизировать больше порой, чем Италии с немцами :)
Кьеза топ! Forza Italy!
Тяжелый матч для сборной Италии! Но в итоге додавили на классе!
Достали эти автобусные команды.
согласен. во втором тайме у Италии автобус был, еле отбивались от Австрии !
у Австрии здесь автобуса не было и в помине.
Видимо ты как и Занозин смотрел другой матч.
нет. я смотрел именно на эти мучения)
Если бы не ВАР, то Италия могла бы домой поехать!
Если бы Чиро попал не в перекладину Австрия могла бы на 30мин раньше домой уехать. Из той же серии.
Весёлый матч, который держал в напряжении до самого свистка. Австрийцы молодцы, что держались и бились, как могли. Гения Манчини в этой победе я не вижу, сыграло исполнительское мастерство игроков. Иммобиле нужно было менять намного раньше - это был не его матч. И насколько необходим был Кьеза, который вдохнул новые силы в Скуадра Адзурру. Всех тиффози с победой, правда сил потрачено было уйма. А впереди либо Португалия, либо Бельгия...
Всё хорошо, что хорошо кoнчaeтся. Forza Italia!
Ужасная реализация итальянцев не позволила совершиться разгрому
Австрийцы молодцы до последнего бойца бились!!!