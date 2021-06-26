Александр Мостовой: «Многие думают, что Италия победит вообще безоговорочно, а я так не считаю»

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Италии и Австрии в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Италия - фаворит, но не намного, как думают многие. Многие думают, что тут вообще безоговорочно, а я так не считаю. Все, сейчас начинается плей-офф, тем более, один матч. Австрийцы поборются, конечно. В моем понимании 60 на 40 шансы в пользу Италии. Итальянцы - хорошая быстрая команда, и не стоит забывать, что они пропустили чемпионат мира и находились без крупных турниров 5 лет. Когда-то должно прорваться, но легко им не будет.

Исходя из результатов Италии на групповом этапе, можно назвать их явным лидером. Но нужно обратить внимание на уровень сопротивления. Все-таки соперники были не такие, как у сборной Франции, например, или Португалии. Тут была Турция, которая за весь групповой этап забила лишь один гол. Конечно, итальянцы молодцы: три игры, три победы, все здорово. Но сейчас плей-офф, начинается другая жизнь», - сказал Мостовой.

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