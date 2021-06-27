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​Сборная Италии пропустила впервые с октября

27 Июня 2021, 00:31,

В субботу вечером сборная Италии играет против Австрии в 1/8 финала чемпионата Европы. После ничьей в основное время итальянцы забили дважды в первом дополнительном тайме, но во втором дополнительном тайме интригу возродил Саша Калайджич, который сгруппировался и пробил из сложного положения головой после подачи с углового.

Сборная Италии пропустила гол впервые с октября 2020 года, когда «скуадра адзурра» поделила очки в игре с Голландией в рамках Лиги наций – 1:1. С тех пор команда Роберто Манчини выиграла 11 матчей подряд без единого пропущенного гола.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Италии
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