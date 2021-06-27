​Сборная Италии пропустила впервые с октября

В субботу вечером сборная Италии играет против Австрии в 1/8 финала чемпионата Европы. После ничьей в основное время итальянцы забили дважды в первом дополнительном тайме, но во втором дополнительном тайме интригу возродил Саша Калайджич, который сгруппировался и пробил из сложного положения головой после подачи с углового.

Сборная Италии пропустила гол впервые с октября 2020 года, когда «скуадра адзурра» поделила очки в игре с Голландией в рамках Лиги наций – 1:1. С тех пор команда Роберто Манчини выиграла 11 матчей подряд без единого пропущенного гола.