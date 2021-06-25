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Моуринью отметил прогресс сборной Италии при Манчини

25 Июня 2021, 15:24,

Сборная Италии не проигрывает вот уже в 30 матчах, причём последние 10 команда выиграла всухую. Известный тренер Жозе Моуринью высказался по поводу работы Роберто Манчини у руля итальянской команды.

«Манчини – очень опытный тренер. Лучше всего ты развиваешься, когда работаешь с клубом, а Роберто тренировал в лучших лигах на протяжении 20 лет. Он более чем готов. Он показал себя ещё на этапе отбора на Евро, а теперь продолжает показывать, насколько он хорош. Сборная Италии значительно улучшилась под его руководством», - сказал Моуринью The Sun.

В субботу, 26 июня, сборная Италии в 1/8 финала чемпионата Европы сыграет против Австрии.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Жозе Моуринью, Сборная Италии, Роберто Манчини
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