Моуринью отметил прогресс сборной Италии при Манчини

Сборная Италии не проигрывает вот уже в 30 матчах, причём последние 10 команда выиграла всухую. Известный тренер Жозе Моуринью высказался по поводу работы Роберто Манчини у руля итальянской команды.

«Манчини – очень опытный тренер. Лучше всего ты развиваешься, когда работаешь с клубом, а Роберто тренировал в лучших лигах на протяжении 20 лет. Он более чем готов. Он показал себя ещё на этапе отбора на Евро, а теперь продолжает показывать, насколько он хорош. Сборная Италии значительно улучшилась под его руководством», - сказал Моуринью The Sun.

В субботу, 26 июня, сборная Италии в 1/8 финала чемпионата Европы сыграет против Австрии.