Ди Лоренцо – об игре со сборной Австрии: «Это будет сложный матч, но волнения нет»

Защитник сборной Италии Джованни Ди Лоренцо пообщался с журналистами перед матчем против сборной Австрии в рамках 1/8 чемпионата Европы.

«У меня нет никакого волнения, обычный футбольный матч. У нас есть правильный настрой. Мы – Италия, а значит каждый раз выходим на поле, чтобы победить.

Алаба? Конечно, он является самым важным игроком сборной Австрии, но важно понимать, что вся их команда поддерживает высочайший темп. Это будет сложный матч, но мы готовы. В команде царит прекрасная атмосфера, важно сохранить её», - цитирует защитника пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Австрии и Италии состоится в субботу, 26 июня, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».