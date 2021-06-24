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Ди Лоренцо – об игре со сборной Австрии: «Это будет сложный матч, но волнения нет»

24 Июня 2021, 20:59,

Защитник сборной Италии Джованни Ди Лоренцо пообщался с журналистами перед матчем против сборной Австрии в рамках 1/8 чемпионата Европы.

«У меня нет никакого волнения, обычный футбольный матч. У нас есть правильный настрой. Мы – Италия, а значит каждый раз выходим на поле, чтобы победить.

Алаба? Конечно, он является самым важным игроком сборной Австрии, но важно понимать, что вся их команда поддерживает высочайший темп. Это будет сложный матч, но мы готовы. В команде царит прекрасная атмосфера, важно сохранить её», - цитирует защитника пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Австрии и Италии состоится в субботу, 26 июня, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Италии, Джованни Ди Лоренцо
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