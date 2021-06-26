​ВАР отменил гол Арнаутовича в ворота Италии

В субботу вечером второй билет в плей-офф чемпионата Европы разыгрывают сборные Италии и Австрии. На экваторе второго тайма мяч побывал в сетке ворот Джанлуиджи Доннаруммы. После скидки от партнёра Марко Арнаутович с близкой дистанции пробил головой – мяч «поцеловал» перекладину и оказался в воротах. Арнаутович и его партнёры бурно праздновали гол, но их радость была преждевременной. Вскоре ВАР отменил взятие ворот, усмотрев положение «вне игры» у Арнаутовича в момент скидки.

Отметим, что сборная Италии в последний раз пропускала в октябре прошлого года.

Следить за матчем Италия – Австрия можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.