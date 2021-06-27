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​Кассано: «Теперь для сборной Италии начинаются настоящие трудности»

27 Июня 2021, 14:48,

Известный в прошлом итальянский футболист Антонио Кассано высказался по поводу выступления сборной Италии в матче 1/8 финала Евро-2020 против Австрии.

«Теперь для сборной Италии начинаются настоящие трудности. В четвертьфинале им играть с Португалией или Бельгией, а в полуфинале – с Испанией или Францией.

Матч против Австрии напомнил мне матч чемпионата мира 2006 года против Австралии. Это был худший матч той сборной на турнире. Теперь мы должны улучшиться», - рассказал Кассано Bobo TV.

Напомним, сборная Италии обыграла Австрию со счётом 2:1. Все голы в этом матче были забиты в дополнительное время.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Италии, Антонио Кассано
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