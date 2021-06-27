​Доннарумма: «Пропущенный гол может помочь сборной Италии»

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма считает, что первый с октября пропущенный гол может помочь команде.

Как мы уже сообщали, сборная Италии установила новый мировой рекорд по игровому времени без пропущенного гола, однако затем всё же пропустила.

«Мы знали, что этот матч не будет лёгким. Мы хорошо постарались, чтобы в обороне не оставалось свободных зон. В то же время мы давили и смогли забить гол, который вывел нас из тупика. После забитого гола стало проще.

Да, мы пропустили в концовке, но в конечном итоге этот гол может нам помочь двигаться вперёд», - сказал Доннарумма RAI Sport.