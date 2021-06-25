Бонуччи: «Мы с огромным уважением относимся к Австрии»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от матча против Австрии.

«Это очень важная игра против команды, которую очень сложно обыграть. В раздевалке царит прекрасная атмосфера – это самое главное. Мы с огромным уважением относимся к Австрии, они способны показать отличную игру. Мы готовы играть в свой футбол.

Мы никогда не говорили, что чувствуем превосходство над кем-либо, но с приходом Манчини вся команда получила дополнительную уверенность.

Я думаю, что Австрия – самый сложный соперник на этом турнире, у них «немецкий» подход, они высоко встречают и быстро переходят в атаку, поэтому будет сложно», - цитирует Бонуччи Football Italia.