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​Сборные Италии и Австрии объявили составы на матч

26 Июня 2021, 20:44,

Второй билет в четвертьфинал чемпионата Европы в субботу вечером будут разыгрывать сборные Италии и Австрии.

Рулевой итальянской команды Роберто Манчини принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков: Доннарумма, ди Лоренцо, Спинаццола, Верратти, Жоржиньо, Инсинье, Берарди, Ачерби, Иммобиле, Барелла, Бонуччи.

Наставник австрийской команды Франко Фода, в свою очередь, сделал выбор в пользу таких игроков: Бахманн, Драгович, Хинтереггер, Арнаутович, Алаба, Забитцер, Гриллич, Баумгартнер, Лайнер, Шлагер, Лаймер.

Матч Италия – Австрия стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за событиями можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Италии, Сборная Австрии
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