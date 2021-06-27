​Сборная Италии побила свой рекорд, установленный 82 года назад

Сборная Италии не без проблем, но всё же переиграла сборную Австрии в 1/8 финала чемпионата Европы. После нулевой ничьей всё решилось в экстра-тайме – 2:1 в пользу команды Роберто Манчини.

Как сообщает Opta, сборная Италии установила свой новый рекорд. Теперь серия команды без поражений составляет 31 матч. Предыдущим лучшим достижением итальянской национальной команды были 30 игр без поражений. Эта серия прервалась очень давно – в июле 1939 года.

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Италии сыграет с победителем дуэли Бельгия – Португалия.