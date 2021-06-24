​Сборным Италии и Австрии не дадут потренироваться на «Уэмбли»

Сборные Италии и Австрии не смогут потренироваться на «Уэмбли» в преддверии очного матча в 1/8 финала чемпионата Европы. Во время пресс-конференции об этом общественность проинформировала Федерация футбола Италии, ссылаясь на объявление УЕФА. Решение принято для того, чтобы сохранить поле «Уэмбли» в хорошем состоянии.

В настоящий момент сборная Италии определяется с местом для тренировок в Англии в преддверии матча.

Сборные Италии и Австрии разыграют путёвку в четвертьфинал чемпионата Европы в ближайшую субботу, 26 июня.