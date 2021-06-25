Алаба верит, что Австрия может пройти Италию

В субботу стартует плей-офф Евро-2020. В вечернем матче лицом к лицу сойдутся сборные Италии и Австрии. Капитан австрийцев Давид Алаба поделился своими мыслями в преддверии битвы на «Уэмбли».

«Для меня матч против Италии имеет большое значение. Это будет особенная игра для всей Италии и для всей Австрии. Наша сила – коллектив. Конечно, у нас есть отличные футболисты, но наша сила в командном духе на футбольном поле.

Мы должны продолжать мечтать по-крупному. Давайте поедем в Лондон, чтобы осуществить мечту. Против Италии будет непросто, мы видели, как они играют под руководством Роберто Манчини в последние месяцы. Но в футболе возможно всё», - рассказал Алаба итальянскому Sky.