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Алаба верит, что Австрия может пройти Италию

25 Июня 2021, 17:57,

В субботу стартует плей-офф Евро-2020. В вечернем матче лицом к лицу сойдутся сборные Италии и Австрии. Капитан австрийцев Давид Алаба поделился своими мыслями в преддверии битвы на «Уэмбли».

«Для меня матч против Италии имеет большое значение. Это будет особенная игра для всей Италии и для всей Австрии. Наша сила – коллектив. Конечно, у нас есть отличные футболисты, но наша сила в командном духе на футбольном поле.

Мы должны продолжать мечтать по-крупному. Давайте поедем в Лондон, чтобы осуществить мечту. Против Италии будет непросто, мы видели, как они играют под руководством Роберто Манчини в последние месяцы. Но в футболе возможно всё», - рассказал Алаба итальянскому Sky.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Италии, Сборная Австрии, Давид Алаба
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Комментарии (1)
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Bourgignon Alex
25 Июня 2021, 18:10

В футболе возможно всё. Или почти всё. Но не в вашем, Давид, случае!

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