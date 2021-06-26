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Ротен: «У Мбаппе невероятно большое эго, это проблема для сборной Франции»

26 Июня 2021, 15:32,

Экс-игрок «ПСЖ» Жером Ротен поделился мнением об игре звездного нападающего Килиана Мбаппе на чемпионате Европы-2020.

«У Мбаппе невероятно большое эго. Это проблема для сборной Франции. Все ждут от него фееричной игры на Евро, однако в условиях дикой конкуренции он может только отдать пас или выиграть борьбу за мяч. А ведь его уже сейчас считают одним из лучших футболистов мира», - приводит слова Ротена RMC Sport.

Сборная Франции с первого места вышла в плей-офф континентального турнира. В 1/8 финала подопечные Дидье Дешама встретятся с командой Швейцарии. Встреча пройдет 28 июня, начало - 22:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Килиан Мбаппе, Жером Ротен
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