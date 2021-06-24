Дешам рассказал о травмах Эрнандеса и Диня

Наставник сборной Франции Дидье Дешам высказался о травмах защитников национальной команды Люки Диня и Люки Эрнандеса.

«Я обеспокоен проблемами Диня. У него повреждены мышцы задней поверхности бедра. Даже не знаю, сможет ли он еще сыграть на турнире. У Эрнандеса небольшие проблемы с коленом, поэтому я не захотел рисковать», - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Сборная Франции заняла первое место в своем квартете, опередив команды Венгрии, Португалии и Германии. В 1/8 финала Евро-2020 подопечные Дешама сыграют против Швейцарии. Матч состоится 28 июня.

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