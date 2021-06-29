Мбаппе стал автором антирекорда Евро-2020

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29 Июня 2021, 01:01,
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Чемпионат Европы 2020 года стал провальным для форварда сборной Франции Килиана Мбаппе. Молодой нападающий был главной звездой команды на турнире, но в ответственных матчах забивали другие - Карим Бензема, Антуан Гризманн и Поль Погба. На счету Мбаппе было 14 ударов по воротам, каждый из которых не завершился голом. Это антирекорд текущего турнира. К тому же именно Мбаппе был единственным, кто не забил свой послематчевый 11-метровый удар в серии пенальти.
Сборная Швейцарии прошла французов и сыграет с Испанией в 1/4 финала. Матч состоится в Санкт-Петербурге.
Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Франции, Килиан Мбаппе
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