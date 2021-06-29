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Бензема сравнялся с Зиданом по голам за сборную Франции

29 Июня 2021, 08:45,

Форвард сборной Франции Карим Бензема принял участие в поединке 1/8 финала чемпионата Европы - 2020 против национальной команды Швейцарии. Нападающий отметился в прошедшей встрече двумя забитыми мячами.

Благодаря вчерашнему дублю Карим сравнялся с легендарным полузащитником Зинедином Зиданом по голам за сборную Франции. Теперь на счету Бензема 31 забитый мяч. Столько же забил и Зизу.

Лидером в этом показателе является Тьерри Анри, записавший себе на счет 51 гол за национальную команду.

Во вчерашнем матче Франция сенсационно уступила Швейцарии. Основное время завершилось со счетом 3:3, а в серии пенальти точнее оказались швейцарцы - 5:4.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Франции, Карим Бензема
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Комментарии (2)
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ингерман
29 Июня 2021, 09:34

ай.. бенз - единственный кого жалко в этой сборной пижонов.. )))

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Super fanat
29 Июня 2021, 09:31

Бензема был вчера эффективен, спору нет! Но и Швейцария была :) А так оба легенды европейского футбола и Реала в частности.

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